Braglia, ex portiere, commenta la situazione del Milan e dei suoi giocatori sulle frequenze di TMW Radio. Ecco cosa dice.

L’ex portiere Simone Braglia ha commentato i temi del giorno a Maracanà durante un’intervista su TMW Radio. In particolare, ha discusso del Milan e delle difficoltà che sta attraversando, in particolare riguardo alla gestione del giovane talento Rafael Leao e alla sua possibile cessione per 100 milioni di euro se non firma il nuovo contratto.

Secondo Braglia, la rosa del Milan non è migliorata rispetto agli anni passati e forse è regredita. Ha inoltre parlato del confronto tra Leao e Kvaratskhelia, affermando che il georgiano è un trascinatore e un leader di continuità, ma non ha voluto fare paragoni tra i due giocatori. Infine, ha sottolineato che la Lazio sta andando bene per continuità, ma il Milan sta ancora lottando per trovare una certa stabilità.

