Dopo una fase di grande forma, Rafael Leao sta attraversando un periodo difficile al Milan e il rinnovo stenta.

Il giocatore del Milan, Rafael Leao, che l’anno scorso e nella prima parte di questa stagione è stato spesso il trascinatore della squadra, sembra essere entrato in una fase difficile. Da due mesi non segna e le sue prestazioni sono al di sotto delle aspettative. Questa crisi è causata da diversi motivi, tra cui la sua nuova posizione in campo dopo il cambio di modulo e la questione del rinnovo di contratto, che è ancora in sospeso. Nonostante il coach Stefano Pioli abbia affermato che la trattativa per il rinnovo non influisce sul rendimento del giocatore, Leao sembra essere preoccupato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un nuovo incontro tra le parti per discutere del contratto è previsto a breve. Nonostante ci sia un po’ più di fiducia rispetto a qualche mese fa, al momento non sembra essere imminente la firma sul nuovo contratto.

Il Milan sta facendo di tutto per convincere Leao a prolungare il contratto, ma ha tempo fino alla fine della stagione. Se non ci sarà un accordo, la strategia della squadra cambierà: in estate, il club sarà disposto a cedere il giocatore al miglior offerente per evitare di perderlo a parametro zero nel 2024. Il prossimo mercato estivo sarà l’ultima opportunità per il Diavolo di ottenere una cifra importante per la cessione di Leao.

