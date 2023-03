La stagione 2023 dei rossoneri tra difficoltà, scarsi risultati e incertezze sulla qualificazione in Champions League, così il Milan.

Il detto “Anno nuovo, vita nuova” si applica anche al Milan di Stefano Pioli, ma non sempre il nuovo è positivo. Quest’anno i rossoneri stanno vivendo una stagione difficile, soprattutto in campionato, se confrontata con quella dell’anno precedente. Un anno fa, il Milan era in testa alla classifica con 56 punti, ma oggi si trova in quarta posizione, a 20 punti di distanza dal Napoli. La qualità della rosa di Pioli sembra essersi polverizzata, con poca continuità di risultati e difficoltà di gestione del doppio impegno.

La stagione 2023 dei rossoneri è tetro, con risultati poco convincenti e un tunnel di sconfitte che ha portato la squadra a dire addio alle tre competizioni nazionali per cui era in corsa. Il Milan ha vinto solo 4 partite su 11 in campionato, segnando 14 gol e subendone 15. In totale, su 15 partite giocate in tutte le competizioni, il Milan ha vinto solo 5 partite, segnando 15 gol e subendone 22. La qualificazione in Champions League dovrà essere sudata partita dopo partita, e non qualificarsi sarebbe un colpo duro da assorbire.

