Il Milan sta affrontando un problema nella zona decisiva del campo, ovvero la concretezza. Questo problema si trascina da tempo, ma si è palesato in modo più evidente quando la difesa ha perso le proprie certezze e quando diverse amnesie, sia individuali che di reparto, hanno compromesso una vittoria. Il problema della concretezza deve essere affrontato e risolto immediatamente.

Inoltre, c’è una grande differenza tra gli “expected goals” e i gol effettivamente segnati dal Milan. Dopo la crisi di identità e di risultati vissuta nel mese di gennaio, il Milan si è ripreso grazie al cambio di modulo che ha dato una sterzata all’organizzazione e all’atteggiamento in campo. Tuttavia, c’è ancora molto da fare per migliorare la pulizia in fase difensiva e la concretezza in fase offensiva. Gli “expected goals” di FootyStats mostrano che il Milan ha segnato 7 gol a fronte di un totale di 11.44 “expected goals”, con un delta negativo di 4.44. Ciò significa che il Milan ha segnato 4-5 gol in meno rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati dalla loro produzione offensiva.

La squalifica di Olivier Giroud costringerà il Milan a fare a meno dell’uomo che ha segnato più di tutti in questo filotto di risultati utili consecutivi. Tuttavia, Zlatan Ibrahimovic, che è pronto a incidere nuovamente sul campo, potrebbe essere il fattore decisivo per i rossoneri. Con una titolarità che sembra ormai imminente, Udine potrebbe essere il posto giusto per vedere Ibrahimovic scendere in campo dal primo minuto e tornare a ruggire come solo lui sa fare.

