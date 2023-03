Il difensore dell’Inter sottolinea l’importanza della mentalità vincente e la fiducia per il futuro della squadra dopo la vittoria ottenuta.

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, è stato uno dei migliori in campo nella partita contro il Porto, come ha sottolineato in un’intervista a Sky Sport. Darmian ha affermato che la squadra era consapevole delle difficoltà della partita, ma aveva la giusta mentalità e la giusta voglia di vincere dopo la sconfitta contro lo Spezia.

La squadra ha saputo soffrire e portare a casa un risultato importante, dimostrando uno spirito che deve accompagnare la squadra fino alla fine dell’anno per avere continuità in campionato. La vittoria è stata una grande iniezione di fiducia e consapevolezza per il futuro. Darmian ha poi espresso la speranza che ci siano tre squadre italiane nelle ultime otto della Champions League e ha fatto l’in bocca al lupo al Napoli.

