Il centrocampista dell’Inter sottolinea l’impegno della squadra e le sfide che attendono il club nelle prossime partite.

Heinrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, parlando con Sky Sport, ha sottolineato che uno degli uomini chiave nella partita di Oporto è stato il suo compagno di squadra. Ha detto che sapevano che sarebbe stata una partita difficile e che i suoi compagni hanno combattuto con impegno e sacrificio, ottenendo una meritata vittoria.

Mkhitaryan ha poi espresso la speranza che questa vittoria dia alla squadra grande fiducia per il futuro, non solo nelle grandi partite ma anche in quelle meno importanti. Infine, ha sottolineato che la squadra non deve dimenticare di giocare con la testa, poiché ci sono ancora due partite difficili da affrontare contro grandi squadre, ma che la vittoria in Champions è sempre un sogno possibile.

