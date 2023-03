L’allenatore elogia la squadra e risponde alle critiche dopo il pareggio contro il Porto, così il tecnico dell’Inter.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è estremamente soddisfatto del pareggio contro il Porto che ha permesso alla sua squadra di accedere ai quarti di finale di Champions League. In una intervista a Sky Sport, Inzaghi elogia i suoi ragazzi per aver tirato fuori energie inaspettate e per essere stati compatti e uniti durante la partita. Nonostante i tanti problemi affrontati, l’Inter ha rischiato poco e niente e i suoi giocatori sono stati magnifici, come testimonia il pezzo di storia che hanno scritto.

L’allenatore risponde alle critiche degli ultimi giorni, affermando di essere molto contento di ciò che la squadra sta facendo e di aver ottenuto trofei e successi inaspettati in questi 18 mesi alla guida dell’Inter. Inzaghi si dice felice di godersi il momento senza polemiche e di dedicare il successo ai tifosi che sono stati costretti a rimanere fuori dallo stadio a causa della pandemia.

L’allenatore si dice consapevole che la squadra deve ora concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia, ma non nasconde l’entusiasmo per le sfide che la aspettano in Champions League contro squadre fortissime. Inzaghi ritiene che l’Inter si sia migliorata rispetto all’anno scorso e che i tifosi debbano essere orgogliosi di ciò che la squadra ha fatto fino ad ora.

