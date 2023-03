Il portiere dell’Inter, Onana, elogia il lavoro dei compagni e si dice pronto per la prossima sfida contro la Juventus.

Il portiere dell’Inter, André Onana, è intervenuto ai microfoni di BeIN Sports per parlare della qualificazione ai quarti di finale della Champions League, ottenuta dopo il pareggio contro il Porto. Onana ha dichiarato che questa è una qualificazione storica per il club e che il gruppo ha lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo. Pur avendo sofferto molto, il collettivo si è sacrificato e ha dato il massimo per guadagnare questa meritata qualificazione.

Onana ha evidenziato che il merito è dell’intero gruppo e non delle sue prestazioni individuali. Ha ringraziato i suoi compagni per essere stati in forma e per averlo ben posizionato per poter fare meglio il suo lavoro. Ha inoltre elogiato il lavoro dei suoi difensori, auspicando che possano continuare su questa strada.

Riguardo alla prossima fase della competizione, Onana ha affermato che l’Inter non ha paura di nessuno e che, se ci sarà il derby, sarà una bella partita. Ha anche elogiato il suo compagno di squadra Calhanoglu, riconoscendogli il merito di essere stato il miglior giocatore della partita. Infine, Onana ha dichiarato che, dopo questa importante vittoria, la squadra ora si concentrerà sulla prossima sfida contro la Juventus.

