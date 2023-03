Il noto giornalista analizza le possibilità dell’Inter nella corsa alla prossima Champions League e parla dell’alternanza Dzeko-Lukaku.

Durante un’intervista a Sky Sport, il famoso giornalista Paolo Condò ha commentato così la partita di Champions League tra Porto e Inter: “Questa serata è cruciale per l’Inter. È importante per il bilancio stagionale. La vedo staccata di 18 punti dal Napoli, non la vedo al secondo posto. Anche il Milan è nella stessa situazione, ma i rossoneri sono già ai quarti di finale di Champions League. L’Inter deve farcela, raggiungendo i quarti stasera.“

Secondo Condò, quando la partita è estremamente difficile, la squadra sembra divertirsi. Tuttavia, quando non lo è, la squadra tende a distrarsi. Condò afferma inoltre che, con la Juve fuori dalla corsa per motivi giudiziari e il Napoli molto lontano, la corsa per i posti disponibili per la prossima Champions League vede quattro squadre in lotta per tre posti. E che forse qualcuno ha pensato che fosse già fatta. Tuttavia, la Champions è un obiettivo amministrativo e i giocatori potrebbero pensare “dai, ce la facciamo“. Infine, secondo il giornalista, ci sarà un’alternanza tra Dzeko e Lukaku, ma entrambi giocheranno, uno dopo l’altro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG