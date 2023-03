Il club Inter potrebbe utilizzare il guadagno per rinnovare il prestito di Romelu Lukaku per un’altra stagione.

L’Inter si prepara ad affrontare il Porto questa sera per cercare di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League. Oltre al prestigio di tornare tra le prime otto squadre d’Europa dopo 12 anni, la qualificazione comporterebbe anche un guadagno di circa 20 milioni di euro per il club. Questa somma potrebbe essere utilizzata per rinnovare il prestito di Romelu Lukaku per un’altra stagione.

Secondo Tuttosport, superare questo turno sarebbe molto importante per il club di Suning, in quanto l’incasso sarebbe costituito sia dal premio Uefa per la qualificazione ai quarti di finale, sia dal guadagno della partita casalinga. Questi soldi coprirebbero completamente i costi, compreso l’ingaggio, per un nuovo prestito di Lukaku dal Chelsea.

L’Inter sta cercando di assicurarsi il centravanti belga anche per la prossima stagione, nonostante abbia già segnato una rete molto importante dopo il suo ritorno a Milano dopo il biennio trascorso con Antonio Conte come allenatore. Pertanto, è stata già decisa una trattativa con il club di Stamford Bridge per un prestito bis.

