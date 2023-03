Il giornalista Luca Serafini critica gli errori tecnici del Milan e l’assenza di uomini in area di rigore in fase offensiva.

Il giornalista Luca Serafini è intervenuto a Milan TV per commentare la partita pareggiata contro la Salernitana. Secondo Serafini, la differenza in campo si deve fare con il nuovo modulo del Milan, che porta meno uomini in area di rigore. Serafini ritiene che i rossoneri non possa appoggiarsi solo su Giroud e Leao e che durante la partita contro la Salernitana sono stati commessi molti errori tecnici, ma la squadra avversaria non ha rubato nulla. Inoltre, Serafini ha sottolineato come il fallo subito da Bennacer fosse da rigore e non comprende come il VAR non lo abbia concesso. Infine, Serafini ha affermato che la partita contro l’Udinese diventa decisiva e complicata se non viene vinta.

Aldo Serena, ex calciatore del Milan, presente negli studi di Sky durante il post-partita di Milan-Salernitana, ha invece commentato le prestazioni di Leao e Ibrahimovic. Secondo Serena, il problema di Leao non è solo legato alla mancanza di gol, ma anche alla sua scarsa determinazione in campo rispetto allo scorso anno. Riguardo a Ibrahimovic, Serena ha dichiarato che il giocatore ha fatto ben sperare per la sua entrata in campo.

