Massimo Marianella su Zlatan Ibrahimovic e Charles De Ketelaere: “Ibra può ancora dare tanto” così si esprime sul club Milan.

Il commentatore sportivo Massimo Marianella ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky riguardo Zlatan Ibrahimovic e il suo ingresso in campo contro la Salernitana, partita pareggiata dal Milan. Marianella ha affermato che Ibrahimovic ha fatto ciò che sa fare meglio, ovvero portare voglia, carisma e aiutare i giovani, ma non lo metterebbe in alternativa a Giroud in quanto non ha i 90 minuti nelle gambe. Tuttavia, per Marianella, Ibrahimovic può ancora dare tanto a questa squadra, soprattutto in area di rigore dove ha dimostrato di essere sempre presente.

Riguardo alle difficoltà di Charles De Ketelaere, Marianella ha spiegato che indossare la maglia del Milan non è facile e che finora è deluso dalla sua stagione. Pur riconoscendo il talento del giocatore, Marianella si aspettava di più dalla sua performance in Italia e ritiene che Ibrahimovic possa aiutarlo ma che non sia sufficiente. Infine, Marianella ha invitato a dare tempo al giovane belga per ambientarsi e dimostrare il suo valore.

