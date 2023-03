L’opinionista di Sky elogia le qualità del portiere del Milan, sottolineando la sua sicurezza, istinto e leadership in campo.

Il noto commentatore sportivo di Sky Marco Bucciantini è stato intervistato in esclusiva dal sito MilanNews.it e ha parlato di Mike Maignan, il portiere del Milan, rispondendo alla domanda se fosse più di un semplice portiere. Secondo Bucciantini, Maignan è un portiere “mitico”, in quanto nella scorsa stagione si è costruito intorno una forza che va oltre la semplice bravura del portiere. Maignan è senza dubbio uno dei migliori portieri, ma c’è qualcosa di magico che lo circonda e che si manifesta nella sua sicurezza, istinto e leadership.

Con Maignan in porta, molte cose possono andare meglio e anche se le cose non vanno bene, si respira comunque un senso di sicurezza. Questa sicurezza e consapevolezza crescono in una squadra, e Maignan partecipa alla costruzione di questa consapevolezza. La figura di Maignan è un po’ mitica, in parte a causa delle insicurezze dei suoi sostituti.

