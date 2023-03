Un’analisi della stagione del Milan e della sua inconsistenza, con un’occhiata alla partita contro la Salernitana.

Ogni volta che il Milan gioca una buona partita, ne segue un’altra uguale e contraria, con una prestazione scadente che spesso non porta il risultato sperato. La dinamica del Milan di quest’anno è estremamente altalenante. Ad esempio, dopo una buona prova contro l’Atalanta, il Milan ha offerto una prova pessima contro la Fiorentina, seguita da una buona prestazione contro il Tottenham e una deludente contro la Salernitana. Inoltre, il Milan sembra essere più forte contro le squadre più forti, ma meno costante contro le squadre più piccole, soprattutto in Italia.

Anche durante la partita contro la Salernitana, per i rossoneri: era un’importante occasione per riagganciare il secondo posto in classifica e dare continuità dopo la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Nonostante in campo ci fossero tutti i titolari, il Milan ha giocato al di sotto del proprio livello mentale e tecnico, permettendo alla Salernitana di strappare il primo punto della loro storia a San Siro. Sebbene il pareggio non metta in discussione la qualificazione alla prossima Champions League, è importante trovare una mentalità costante anche in Italia, senza pensare che tutto sia dovuto solo perché in Europa si dimostra quanto si sia forti.

