Leao finisce nuovamente nel mirino dell’ex calciatore: le critiche al portoghese sono, ancora una volta pesantissime.

Il numero 10 portoghese è stato sostituito al sessantesimo minuto di gioco e proprio dopo il cambio è arrivata la rete del nuovo vantaggio rossonero con il gol di Reijnders. Un gol, su assist di Noah Okafor, che Leao ha seguito da due passi: il giocatore, infatti, non aveva ancora raggiunto la panchina, ed era nei pressi della porta al momento della rete. Ma il numero dieci del Diavolo non si è reso protagonista di alcuna polemica, esultando con le mani al cielo per il centro del compagno.

La sostituzione di Rafa Leao, come detto, però, è destinata a far parlare tanto. Il portoghese, d’altronde, era stato sicuramente uno dei più propositivi nel primo tempo, apparendo però forse un po’ scarico di energie nell’ultima parte di campo, anche in fase difensiva. Il ragazzo deve capire e accettare questo momento di flessione, continuando a lavorare e a pensare più nell’ottica della squadra e non del singolo.

I numeri di Rafa: il rendimento non decolla

Solo un gol ufficiale in stagione, quello di settembre sul campo della Lazio e 3 assist fin qui. Ieri sera il portoghese ci ha provato, ma pare ormai diventato l’ombra di Pulisic, sempre in gol e sempre on fire a caccia di record. Leao prenda esempio? Si ma anche no, Rafa dev’essere sè stesso, e deve ritrovarsi al più presto per lui e per il bene della squadra.

Di Canio ancora duro contro Leao

Dopo la vittoria in Champions per 3-1 del Milan, Paolo Di Canio è intervenuto a Sky Sport, rivolgendo una dura critica a Rafael Leao. L’ex calciatore non ha fatto troppi giri di parole per definire quanto visto dall’attaccante portoghese nel match col Club Bruges.

“Siamo all’ennesima..hai vinto, devi essere felice per la squadra e invece no, non sei in campo con gli altri. Secondo me non ha fatto una buona partita, non si muove bene senza la palla, ha fatto meglio Okafor quando è entrato in campo”.

“Ho capito che cosa è Leao, è una buona copia di Vinícius Júnior, nemmeno così bella aggiungo. E’ come un orologio, bello se lo guardi da lontano, poi lo vedi meglio e dici che ce ne sono tanti uguali. Ci sarà un motivo se Fonseca l’ha tolto a mezz’ora dalla fine e sull’1-1”.

