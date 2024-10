Il capitano rossonero, al momento out per infortunio potrebbe rimanere in Serie A ma non al Milan. Le ultime notizie.

Dopo i passi falsi contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan di Fonseca conquista la prima vittoria in Champions League, grazie alla doppietta di Tiijani Reijnders e alla solita rete di Christian Pulisic ieri sera contro il Club Brugge. Una partita in cui i rossoneri hanno saputo gestire, dominare e anche rischiare un po’ troppo, ma che nel complesso ha visto il club di Via Aldo Rossi meritare una vittoria importante, sfruttando anche la superiorità numerica per gran parte della gara.

Una super prestazione di Reijnders, che dopo l’ingiusta squalifica contro l’Udinese ieri sera ha voluto dimostrare, ancora una volta tutto il suo talento. Una doppietta, la prima in rossonero e tante giocate di alta qualità per un ragazzo che parla poco ma fa parlare il campo attraverso la sua enorme classe. Due gol quasi uguali contro il Brugge, ma che testimoniano la predisposizione tattica offensiva del ragazzo, in rete ieri per la prima volta in stagione e in Champions. Buona prestazione anche per Emerson Royal, che si sta facendo trovare pronto al posto di Calabria.

Calabria-Milan, siamo alla fine?

L’ormai ex capitano del Milan con ogni probabilità è giunto alla sua ultima stagione con la maglia rossonera e si appresta a vivere una nuova avventura in vista del prossimo campionato con due squadre italiane che lo seguono da vicino. Due squadre di Serie A si sono iscritte alla corsa al cartellino di Calabria in vista della prossima stagione. Il difensore del Milan è in scadenza di contratto nel giugno del 2025 ed al momento sono ferme le trattative per il rinnovo.

Davide Calabria

Due squadre sulle tracce di Calabria: addio ai rossoneri vicino

La Lazio ed il Bologna seguono con attenzione l’evolversi della situazione legata a Davide Calabria in casa Milan. La scadenza del contratto a giugno permetterà al calciatore di liberarsi a parametro zero il prossimo 30 giugno e diverse squadre sono pronte a fargli un’offerta. La volontà del Milan è quella di provare anche Filippo Terracciano in quel ruolo con l’ex Verona che per il momento viene schierato come vice Theo Hernandez.

