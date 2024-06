La nazionale italiana ha rischiato seriamente l’eliminazione ai gironi dell’Europeo: si discute molto del rendimento di alcuni giocatori.

L’Italia resta ad Euro 2024 grazie ad un goal al 98′ di Zaccagni: gli azzurri ai quarti di finale incontreranno la Svizzera di Sommer che nel passato recente si è rivelata una bestia nera. Per quel che riguarda la nazionale italiana, ci si interroga sui cambi di formazione effettuati da Luciano Spalletti: in particolare i giocatori dell’Inter, che rappresentano una buona fetta dei convocati, sembrano non riuscire a giocare sugli stessi standard mostrati in campionato.

Alessandro Bastoni

Le interviste post-gara

Paolo Di Canio a Sky Sport ha sottolineato come il commissario tecnico abbia risposto stizzito a diverse domande. “Spalletti si arrabbia con Condò? Non è stato lucido, è diverso allenare un club o una Nazionale. Però era stressato, però ieri sera è stato molto nervoso. Voglio bene a Luciano ma non so se riesce a trasmettere la giusta energia, ad ogni domanda negativa risponde così… Già pensa, “se avessi perso, allora mi avrebbero detto qualcosa”. Ieri è andato fuori giri, Condò non ce l’aveva con lui. Ieri siamo stati timidi. Possiamo avere una chance in partita secca, si può andare avanti così”.

Sui nerazzurri

“Tutti giocano in ruoli che non sono loro. Quando sono nel loro club sono devastanti. Dimarco e Barella su tutti, Bastoni bene o male ha fatto il suo anche perché c’era Calafiori. Barella e Dimarco con questo ruolo vengono disinnescati”.

