L’ex attaccante Paolo Di Canio è tornato sulla finale di Champions League persa dai nerazzurri contro la squadra di Guardiola.

Paolo Di Canio a Sky Sport ha parlato della stagione del Manchester City facendo grossi complimenti all’Inter per quanto fatto in finale di Champions League; ecco le sue parole. “In una gara di Premier, l’Inter avrebbe avuto poche chance di vittoria. Invece quella sera i nerazzurri avrebbero potuto vincere la coppa”.

Josep Guardiola

“Sono d’accordo con Guardiola: per una squadra la cartina al tornasole è il campionato, mentre in gare da dentro o fuori decidono i dettagli. Celebriamo giustamente un City meraviglioso, a parte quello che abbiamo visto in finale anche per colpa dell’Inter“.

L’articolo Di Canio: “La cartina tornasole per una squadra è il campionato, in finale il City non è stato meraviglioso per colpa dell’Inter” proviene da Notizie Inter.

