L’ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha fatto il punto sull’Inter di Simone Inzaghi, analizzando entrate ed uscite dal mercato

Intervenuto dagli studi di Sky nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio si esprime senza peli sulla lingua sulle entrate e sulle uscite dell’Inter, elogiando il lavoro svolto da Simone Inzaghi.

SU ONANA – «Onana faceva due papere a partita nell’Ajax, sapeva giocare solo coi piedi: ha fatto 24 partite l’anno scorso, che era diventato, Buffon? Sommer ha 90 partite con la Svizzera, ha giocato nel Bayern: è affidabilissimo. Sembra sia andato via Buffon, dai».

SU PAVARD – «Pavard è campione del mondo, è in età, ha vinto tutto: sarà diverso rispetto ad un giocatore da 50 milioni che però è un prospetto? Parliamo delle qualità di un giocatore e non del prezzo».

INTER IN RITARDO – «L’Inter è in ritardo di tre anni, era già la più forte tre anni fa: poi per inesperienza di giocatori ed allenatore non è riuscito a vincere quello scudetto».

SU INZAGHI – «Oggi Inzaghi è maturato, ha fatto quella crescita in Champions che ha dato grande autostima. Quest’anno sta tirando fuori tutto e sta facendo cose meravigliose. Inzaghi sa far giocare in modo diverso in base all’avversario, ha tante soluzioni: ma quello che impressiona è la tecnica in velocità in quel campo inzuppato d’acqua. La squadra è proprio forte e Inzaghi la fa giocare in modo divino».

SUI CAMBI – «I cambi? Ma chi è che ha le riserve più forti dei titolari? Il discorso di Klaassen non può valere per l’Inter: è la squadra più simile all’Ajax che ci sia nel palleggio e nel controllo e inserimento. Per caratteristiche sarebbe l’uomo giusto per fraseggiare e andare tra le linee: in mezzo l’Inter è come l’Ajax. Può avere quelle caratteristiche, poi Simone mette chi dà certezze».

L’articolo Di Canio sbotta: «Onana Quando è andato via sembrava dovesse essere Buffon! Inzaghi sta facendo cose meravigliose» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG