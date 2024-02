L’ex attaccante Paolo Di Canio ha sottolineato che la rosa dei nerazzurri è migliorata sensibilmente rispetto alla passata stagione.

Paolo Di Canio a Sky Calcio Club celebra la grande profondità della squadra gestita da Inzaghi. “Onana faceva due papere a partita nell’Ajax, sapeva giocare solo coi piedi: ha fatto 24 partite l’anno scorso, che era diventato, Buffon? Sommer ha 90 partite con la Svizzera, ha giocato nel Bayern: è affidabilissimo. Sembra sia andato via Buffon, dai. Pavard è campione del mondo, è in età, ha vinto tutto: sarà diverso rispetto ad un giocatore da 50 milioni che però è un prospetto? Parliamo delle qualità di un giocatore e non del prezzo. L’Inter è in ritardo di tre anni, era già la più forte tre anni fa: poi per inesperienza di giocatori ed allenatore non è riuscito a vincere quello scudetto”.

Andre’ Onana

La crescita del tecnico

“Oggi Inzaghi è maturato, ha fatto quella crescita in Champions che ha dato grande autostima. Quest’anno sta tirando fuori tutto e sta facendo cose meravigliose. Inzaghi sa far giocare in modo diverso in base all’avversario, ha tante soluzioni: ma quello che impressiona è la tecnica in velocità in quel campo inzuppato d’acqua. La squadra è proprio forte e Inzaghi la fa giocare in modo divino”.

Le alternative

“Ma chi è che ha le riserve più forti dei titolari? Il discorso di Klaassen non può valere per l’Inter: è la squadra più simile all’Ajax che ci sia nel palleggio e nel controllo e inserimento. Per caratteristiche sarebbe l’uomo giusto per fraseggiare e andare tra le linee: in mezzo l’Inter è come l’Ajax. Può avere quelle caratteristiche, poi Simone mette chi dà certezze”.

L’articolo Di Canio: “Sommer è affidabilissimo, con Onana sembrava fosse andato via Buffon, Klassen potrebbe essere utile così” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG