Di Canio su Pulisic: «E’ bravo, ma…». Le parole dell’ex calciatore e opinionista sul nuovo acquisto rossonero

Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei nuovi acquisti del Milan, tra cui quello di Pulisic. Ecco le parole dell’ex calciatore e opinionista:

«Pulisic è bravo, può giocare da trequartista ma non da trequartista in mezzo tra le linee. È bravo a giocare da esterno ibrido già dentro un po’ le linee del campo dove può diventare trequartista. È molto bravo con la palla, nel dribbling diretto, nello scambio veloce con i compagni. Non è un trequartista puro ma quando arriva tra le linee può far male, è uno che con lo stop orientato salta l’avversario e vede il gioco. Non è un super goleador, 20 gol in 93 partite con il Chelsea non sono tantissimi, però è uno che dà continuità di rendimento quando sta bene come nei primi due anni nel Chelsea, mentre negli ultimi due ha sofferto molto: è un ragazzo molto buono ed educato, se non viene coccolato dopo qualche infortunio puoi rischiare di perderlo per qualche settimana. Ne stiamo parlando come se fosse un anziano da riabilitare, gioca da molti anni ma è un 98, fa 25 anni a settembre e può ancora esplodere. Nel campionato italiano potrà fare ancora meglio perché è un campionato che ha meno ritmo. Il Milan è una squadra che vuole fare calcio, che vuole proporre attraverso la manovra il suo calcio»

