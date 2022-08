Paolo Di Canio a Sky Sport parla dell’Inter ma soprattutto di Romelu Lukaku e della sua prestazione contro lo Spezia.

Queste le parole di Paolo Di Canio a Sky Sport che ha parlato dell’Inter ma soprattutto di Lukaku: “Deve migliorare in tanti altri aspetti perchè poi, quando vai in un calcio più evoluto, gli avversari non vanno “a caso” intorno a Lukaku e non ti prendono la palla, hanno lettura, sanno quello che andrai a fare. Sono giocate banali, dove a certi livelli puoi risultare devastante, quello che gli manca è la capacità: nel primo tempo ha perso 5 palloni banalissimi, che ruzzolano sullo stinco.“

Romelu Lukaku

Aggiunge: “Questo, nell’economia di una partita del calcio di elite, non te lo puoi permettere: se fai degli stop dozzinali in partite dove il controllo del gioco ce l’hanno gli altri pesa tantissimo, per questo lui viene a mancare in queste gare. Mi è piaciuta una cosa questa estate: quasi tutti gli osservatori dopo 2 anni hanno rivisto le proprie opinioni.” Conclude così l’ex giocatore.

