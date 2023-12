Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, al termine del match perso contro il Milan ha analizzato così la sconfitta

LA PARATA DI MAIGNAN SU CUNI E IL GOL DEL MILAN POCO DOPO – «La chiave è stata quella. Finire il primo tempo in vantaggio o in svantaggio cambia un po’. Mi è sembrato di rivedere la partita con l’Inter, dove la squadra ha fatto una partita ottima dal punto di vista tattico. Negli ultimi metri ci manca a volte la freddezza, fa parte del percorso di crescita, c’erano tanti giovani in campo. Nel primo tempo non meritavamo di essere sotto e ci siamo trovati sotto di 3 gol senza nemmeno accorgercene».

SULLA DIFESA BASSA DEL MILAN – «Li abbiamo portanti anche noi ad abbassarsi, siamo stati bravi nel palleggio. L’idea di abbassarla a me non dispiace, l’importante è negli ultimi 15-20 metri dobbiamo essere più bravi nei tempi d’attacco. Nello schema che avevamo preparato, il calcio d’angolo non doveva essere battuto così. Tante piccole cose che alla fine hanno fatto la differenza. Però mi aspettavo di poter abbassare il Milan».

SIMILITUDINI TRA SOULE E BERARDI – «Secondo me Soulé mentalmente è più pronto, ha un carattere e un modo di vivere il calcio diversa da Domenico. Matias deve solo imparare a gestire di più il dribbling che ha, spesso si intestardisce perché vuole andare a vincere le partite da solo. E’ questione di carattere, li ritengo aspetti postivi. Li ritengo simili, si allenano benissimo. Ha tanta voglia di arrivare e migliorarsi».

