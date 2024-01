Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale del match con la Juve

Eusebio Di Francesco ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale di Juve Frosinone.

CANCELLARE LA SCONFITTA – «Io credo il contrario. Se analizziamo i valori non doveva esserci partita, invece faccio i complimenti ai ragazzi per il percorso fatto. Poi dal mio punto di vista ottimo primo tempo, abbiamo dimostrato di reggere la partita. Poi i valori sono venuti fuori in maniera più netta, anche per qualche errore che ha favorito la Juve. Io penso che però questo Frosinone merita i complimenti. Ora ripuliamoci da questa partita e pensiamo all’Atalanta».

COSA MANCA – «Di mercato ne parla il direttore. Quello che creiamo manca concretezza. E’ normale che se giochi dal basso non puoi commettere certi errori, serve più attenzione e migliorare la fase difensiva. Ma anche il duello, quando vai in aggressione e cerchi l’uno contro uno. Questa scelta ci ha portato frutti importanti, ultimamente un pochino meno. In altre partite non c’è stata questa supremazia netta dell’avversario».

CALO DI CONCENTRAZIONE – «Lavoriamo in questa direzione. A volte 70 minuti perfetti. Con la Lazio abbiamo preso tre gol in 10 minuti ed è cambiata la partita. I ragazzi devono capire insieme, io devo capire dove poterli aiutare. In altre partite siamo stati più concreti, poi come in questa usciamo troppo facilmente dalla gara. Per fare certi tipi di giocate dobbiamo andare più incontro alla palla. Bisogna stare più attenti».

COSTRUZIONE DAL BASSO – «In questo momento se si vede l’errore si enfatizza di più. Tante volte ha portato vantaggi per situazioni importanti. Non bisogna abusarne, bisogna essere intelligenti. Anche la Juve ha provato a partire dal basso nel primo tempo, alcune volte ci ha messo in difficoltà. Bisogna considerare quando si prende gol ma anche se si fa qualcosa di buono. Ognuno porta idee e pensiero».

RABBIA PER IL QUARTO GOL – «Scalata fatta male, dovevamo aspettare. Poi McKennie mette una grande palla, quell’altro va in spaccata bene. E’ stata una grande giocata, poi viene fuori la qualità della Juve che fa la differenza».

