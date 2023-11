Di Francesco: «Contro l’Inter meritavamo di più, gol Dimarco? Ancora non riesco a capire» Le parole del tecnico del Frosinone

Intervistato in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, è tornato a parlare della sconfitta contro l’Inter:

«Sarebbe stato un buon punto, ne sono arrivati tre meglio ancora. Ci mancano dei punti, anche a Milano contro l’Inter avevamo fatto bene e meritavamo di più. Prima o poi qualcosa torna e oggi è stato cosi, in una gara difficile grazie al Genoa che ci ha reso complicata la partita siamo riusciti a vincere. »

Il tecnico, intervistato poi da Radio Serie A, ha parlato ancora della rete di Dimarco contro la sua squadra:

«Gol Dimarco? Non riesco ancora a capire se ha calciato o tirato, ha fatto un gran gol come quello di ieri di Malinovskyi. Spesso noi allenatori cerchiamo le colpe del gol subito, in questi casi bisogna solo fare i complimenti all’avversario»

L’articolo Di Francesco: «Contro l’Inter meritavamo di più, gol Dimarco? Ancora non riesco a capire» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG