Di Francesco ha ripreso l’ex giocatore della Juve, ecco cosa è successo nel corso della sfida di Serie A Frosinone-Roma

Il tecnico Di Francesco duro contro l’ex Juve Huijsen. L’allenatore, (avversario di più battaglie con l’Inter) ha ripreso il giocatore, dopo che quest’ultimo aveva zittito il pubblico di casa, proprio in seguito al suo gol inFrosinone-Roma. Gli stessi tifosi crociari infatti, avevano prima fischiato il talento per la sua scelta in inverno di schiersi con i giallorossi e non con la squadra di Di Francesco (che aveva palesato il suo interesse alla Vecchia Signora per l’acquisto). Ecco le parole dell’allenatore sul gesto di Hujsen.

HUIJSEN – «Non si deve permettere di fare quello che ha fatto. È una mancanza di rispetto, mi aveva chiamato anche per venire qui a Frosinone. Finisce lì perché non voglio innescare una polemica che non ha senso. Ha mancato di rispetto alla mia squadra e al pubblico».

