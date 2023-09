Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco ha citato anche la sconfitta rimediata dall’Inter contro il Sassuolo.

LE PAROLE – «Lo vedremo domani se staremo meglio. Dipenderà da molti fattori, dall’emotività, dall’ambiente e da tanto altro. Pensare di stare molto meglio è opinabile, dipende da tante cose. L’Inter sembrava in fuga e invece è caduta. Non dobbiamo cullarci sulla loro condizione precaria perché anche in passato hanno dimostrato di saper reagire. Mourinho ha passato tanti di questi momenti, sa come gestirli».

