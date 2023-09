Il Napoli spazza via il Lecce al Via del Mare per 0 a 4. Grande prova della squadra di Rudi Garcia in questo settimo turno di Serie A.

In gol Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano. I partenopei salgono al terzo posto in classifica, in attesa delle altre squadre, tra cui l’Inter (in campo stasera contro la Salernitana).

L’articolo Lecce-Napoli 0-4: i partenopei calano il poker e rialzano la testa proviene da Inter News 24.

