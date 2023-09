Continuano le analisi dell’ultima partita giocata dall’Inter, quella persa col Sassuolo per 2-1: molti hanno indicato come decisiva la mancanza di turnover dei nerazzurri. Inzaghi infatti ha schierato tutti i titolari e molti giocatori nella ripresa hanno “mollato” favorendo l’1/2 neroverde. Marco Andreolli invece ritiene che sia mancato qualcosa anche a livello mentale; ecco le sue considerazioni ad InterTv.

Domenico Berardi

“Il Sassuolo ha ritrovato grande entusiasmo e ha qualità. Davanti hanno giocatori che sanno creare pericoli. L’Inter aveva iniziato ad alti ritmi. Con grande lucidità si è adattata ad una partita che stava cambiando. L’Inter ha avuto pazienza e ha trovato il vantaggio nel primo tempo. Nel secondo tempo non ha avuto lucidità, è venuta fuori la stanchezza per i tanti impegni. La squadra è calata fisicamente”.

L’errore fatale

“Fa rabbia per i due gol subiti a difesa schierata. Ci poteva essere una lettura più precisa. Fa rabbia quello e fanno rabbia le occasioni create. Tanti dei giocatori scesi in campo hanno avuto anche gli impegni con le Nazionali. C’è un accumulo di fatiche in questo momento della stagione più difficili da smaltire in questo momento. C’è stato un calo fisiologico, bisognava cercare di mantenere la stessa lucidità. La squadra ha provato fino alla fine a raddrizzare la gara. L’Inter ha avuto occasioni per trovare il pareggio. Ma è mancata la giusta convinzione”.

L’articolo Andreolli: “All’Inter col Sassuolo è mancata la lucidità, però c’è un’altra cosa che fa rabbia” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG