Eusebio Di Francesco ha parlato di Matias Soulé dopo la sconfitta del Frosinone contro il Cagliari. Le sue parole

Non è bastata la doppietta di Matias Soulé al Frosinone per battere il Cagliari, vittorioso 4-3 in rimonta. Così Eusebio Di Francesco a Sky sul talento della Juve.

SOULE’ NOTA LIETA – «Al di là dei gol, avere tanti giovani si paga. Soulé è un po’ sparito dopo la doppietta, anche Brescianini dopo il gol doveva essere più attento. Non dobbiamo smettere di giocare, così ci siamo consegnati al Cagliari e l’abbiamo persa. Quei venti minuti sono stati deleteri, li abbiamo pagati a caro prezzo. Preferirei perdere 4-0 che in questo modo».

