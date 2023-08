Antonio Di Gennaro, opinionista ed ex calciatore, ha duramente criticato la scelta di Roberto Mancini: le sue dichiarazioni

A TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex Milan, ha parlato così di Mancini:

La vicenda Mancini è triste, non è una cosa bella per tutto il movimento. Ha fatto un calcio diverso, bello, vincendo l’Europeo e con la sola pecca del Mondiale. Per come è avvenuto tutto sembra essere stato tutto programmato, poteva essere chiusa in modo diverso. Aveva in mano un po’ tutto, poi lasciarsi con una Pec dopo cinque anni mi lascia dei dubbi. Poi la clausola: dopo il Qatar avrebbe dovuto metterla lui. La trovo una cosa triste che poteva essere gestita meglio da parte di entrambi. Sul fatto dell’Arabia non mi addentro perché non mi piace questo modo di operare. La fiducia l’aveva avuta, quindi stona la sua presa di posizione e la tempistica. Mentalmente ora Spalletti deve fare un grande lavoro in questi giorni di qualificazione per l’Europeo. Ha subito due partite decisive. Il post Mondiale è stato gestito in maniera assurda, farla finita con una pec dopo aver incassato la fiducia con un contratto di tre anni. È mancata la chiarezza, c’è stato poco rispetto della storia e della maglia

