Leonardo Bonucci, ex Milan e difensore della Juve, potrebbe decidere il proprio futuro nella giornata di domani: le ultime

Come riferito da TMW, la giornata di domani potrebbe essere decisiva per il futuro di Leonardo Bonucci, difensore della Juve ed ex Milan.

Sul tavolo ci sono tre opzioni: Lazio e Genoa in Italia, Union Berlino all’estero.

