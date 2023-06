A TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così di Milinkovic e del possibile approdo alla Juve.

MILINKOVIC – «Insieme a Luis Alberto è il più forte centrocampista in Italia. Sposta ancora gli equilibri. Sarri difficilmente se ne vuole privare ma ci sono anche altre cose che subentrano. Bisogna capire dove andrà. Lotito ha sempre fatto operazioni mirate a livello economico, per me rimarrà alla Lazio».

The post Di Gennaro avvisa: «Milinkovic Juve? Per me rimarrà alla Lazio» appeared first on Juventus News 24.

