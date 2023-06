Vlahovic Juve, Ballotta in esclusiva: «Non può essere questo, merita un’altra occasione». Le sue parole

Marco Ballotta ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Vlahovic.

VLAHOVIC JUVE – «Sacrificare Vlahovic non lo so. Indubbiamente non ha fatto bene l’ultimo anno, ci si aspettava molto di più da lui visto quello che aveva fatto alla Fiorentina. Probabilmente non si gioca troppo per lui, ha bisogno di un gioco diverso, ma è giovane e bisogna vedere sempre dalle offerte che arrivano. Ma dovrà esserci una proposta importante per poi prendere un giocatore di suo pari livello o superiore. Io un’altra occasione gliela darei, perché non può essere quello che abbiamo visto in questo ultimo anno. Mi aspetto un suo riscatto e quello definitivo anche di Federico Chiesa».

