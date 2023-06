Mercato Juve, Lotito vuole accontentare Sarri. Fa sul serio per un bianconero, si tratta di Cuadrado. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Repubblica, la Lazio accelera per i primi colpi in entrata. Domenico Berardi sarebbe sempre più vicino ai biancocelesti e Lotito fa sul serio anche per Juan Cuadrado.

Il laterale colombiano, salvo sorprese, lascerà la Juventus a parametro zero. La Lazio sarebbe ora in prima fila per la sua firma.

