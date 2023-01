Sono queste le parole di Antonio Di Gennaro, ecco cosa dice l’ex calciatore a TMW Radio sul momento del Milan.

Ecco le parole di Antonio Di Gennaro, ecco cosa dice l’ex giocatore a TMW Radio sulla brutta situazione del Milan: “Bella partita ma ho visto un Milan irriconoscibile, non pensavo fosse a questo livello. Non lo so, ho visto un atteggiamento come quello di questi anni. Sono stato sorpreso. Rischia seriamente il quarto posto. Il Sassuolo in crisi ha dominato e poteva fare anche altri gol. Ho visto una fase difensiva e giocatori irriconoscibili. Vuol dire che c’è qualcosa che a livello mentale non va, deve essere successo qualcosa. E’ cominciato tutto con la Roma.“

Marocchi a Sky Sport 24 la pensa così: “L’anno successivo alla vittoria di uno scudetto, molti calciatori fanno involontariamente fatica. Sono stato calciatore e so cosa vuole dire. Se non sei così forte e se non sei per così dire ‘nato per rivincere’, la stagione successiva perdi. Anche facendo le stesse cose.“

