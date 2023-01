Sono queste le parole di Stefano Impallomeni, l’ex calciatore parla così a TMW Radio del Milan, sulla situazione attuale.

Ecco le parole di Stefano Impallomeni, ecco cosa dice l’ex giocatore che discute così a TMW Radio della situazione del Milan: “Il flop il Milan, che non è più quello di prima, non c’è più il gioco arrembante, una squadra sfilacciata, persa. Credo che Pioli debba fare un cambio di rotta, sia sul profilo del gioco che dei giocatori. De Ketelaere comincia a preoccupare, non dà segnali. Pioli non è la causa di questo momento negativo, può capitare una crisi così ma ora ne dovranno uscire. Le critiche sono eccessive.“

Sempre a TMW Radio parla Massimo Orlando: “Tutto è partito dalla partita con la Roma. E’ un patatrac inspiegabile, davvero credo che non sappia cosa fare Pioli, il gruppo è con lui. Non credo che non ci sia fame, è un gruppo che ha vinto poco. E’ qualcosa di inspiegabile e sarà difficile trovare qualcosa di nuovo. Un disastro inspiegabile. E ora rischi la Champions.“

