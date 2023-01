Sono queste le parole a Sky Sport di Maurizio Compagnoni che parla così del Milan, il giornalista discute così.

Ecco le parole del giornalista Maurizio Compagnoni, che discute così a Sky Sport 24 del Milan: “Qualcosa si è rotto dopo la rimonta subita dalla Roma. Ora bisogna capire il perchè di questo black-out. Un contraccolpo psicologico ci può stare dopo la Roma, ma questo non è un contraccolpo, si è aperta una voragine sotto i piedi del Milan.”

Conclude così: “Quello del Milan è un crollo verticale che non sembra avere fine. Dopo la Roma sono arrivate tante partite negative. Non ha senso un contraccolpo del genere. Contro Lazio e Sassuolo, il Milan non è sceso in campo.”

Che il motivo possa anche essere l’assenza di una figura forte in porta come quella di Maignan? lo scopriremo appena il portiere potrà rientrare.

