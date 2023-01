La Cremonese vuole rinforzare il centrocampo e starebbe per chiudere per l’arrivo di Bakayoko dal Milan

La Cremonese vuole rinforzare il centrocampo e starebbe per chiudere per l’arrivo di Bakayoko dal Milan.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i grigiorossi devono dare il loro ok per chiudere il tutto visto che il giocatore sarebbe convinto di restare in Serie A.

L’articolo Cremonese, vicino il colpo Bakayoko dal Milan proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG