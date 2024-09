L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro sottolinea come il nuovo corso del club rossonero non sia partito sotto i migliori auspici.

Antonio Di Gennaro ha parlato a MilanNews dei tanti problemi del Milan attuale. “In questo avvio ci sono molti segnali di un momento particolare, alla quale la società dovrà provvedere. Bisogna fare quadrato perché dalla ripresa del campionato ci saranno partite che non si possono sbagliare e indirizzeranno la stagione. La squadra ha giocatori di livello, vediamo se si troverà l’unione e lo spirito di squadra”.

La vecchia dirigenza

“Penso che Maldini e Massara abbiano fatto un lavoro straordinario in un club che nel frattempo si è risistemato finanziariamente, ha valorizzato i giocatori. E con Pioli avevano creato un rapporto importante. L’addio di Maldini è coinciso con una nuova era, che non è partita nel migliore dei modi”.

Paulo Fonseca

Su Fonseca

“A Roma non aveva fatto male, anzi. Ha pure espresso un buon gioco. Il punto è che rispetto a Pioli cambia poco. Fonesca si assesta su quel livello, mentre ci si aspettava nella scelta del tecnico di prenderne uno di livello superiore. Gli va dato tempo, deve creare uno spirito di squadra che a ora manca. È vero che due partite su tre le ha recuperate ma ottenere così pochi punti e prendere così tanti gol non sono il miglior biglietto da visita”.

L’esclusione di Jovic

“Sono valutazioni che fa la società, avevano ritenuto Jovic un elemento utile anche per questa stagione ed evidentemente lo hanno rivalutato. A Firenze era andato a corrente alternata, al Milan pure e per questo hanno deciso di tornare sul mercato. La scelta di Abraham significa che non puntano più su Jovic, anche perché poi ci sono anche Morata e Okafor”.

