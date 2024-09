Il match analyst Luca Diddi non approva alcune scelte di mercato del club rossonero.

Luca Diddi a MilanNews ha parlato del mercato del Milan e di alcune scelte di natura tattica che non lo convincono appieno. “Di fatto il Milan non si può permettere 4 giocatori offensivi, deve fare una scelta. Se la catena di sinistra è quella dove attacchi di più, allora è inevitabile che a destra devi equilibrare”.

Su Emerson Royal

“Giocatore più difensivo di Calabria, poi dipende dalle funzioni che gli chiede l’allenatore. Ricordiamoci che è arrivato al Milan da 20 giorni, serve un periodo di ambientamento che non è facile a meno che tu non sia un calciatore top. Personalmente avrei preferito un Koundé, molto più difensivo”.

Alexis Saelemaekers

La critica

“Ecco, la cessione di Kalulu non mi trova d’accordo perché era un difensore più adatto a quello che voleva fare il Milan è più alternativa a Calabria. Come non sono d’accordo sulla cessione di Saelemaekers, che infatti De Rossi ha schierato subito titolare ed è un giocatore che può essere impiegato in più ruoli”.

Il suggerimento

“Jimenez potrebbe essere l’alternativa a Saelemaekers, sicuramente è il più pronto a fare i salto con i grandi. Ha personalità, corsa e può giocare su entrambe le fasce”.

L’ipotesi di un centrocampo a 3

“Sono completamente d’accordo. Magari con Fofana vertice basso, Reijnders e Loftus-Cheek mezzali. Avrebbe fatto comodo Manu Koné, che dava un equilibrio diverso”.

