Il Milan sta attraversando un periodo difficile, soprattutto per quanto riguarda l’equilibrio tattico, che ha un impatto diretto sulla fase difensiva. Una voce di spicco nel mondo del giornalismo sportivo, Luigi Garlando, ha recentemente proposto un cambio tattico che potrebbe rappresentare la chiave di volta per il rinnovamento della formazione rossonera.

Il problema tattico del Milan

Una delle maggiori sfide che il tecnico portoghese Paulo Fonseca sta affrontando è trovare il giusto equilibrio tattico che permetta al Milan di superare la fase negativa. La scarsa gestione del gioco a centrocampo sembra essere il nodo cruciale, influenzando negativamente la difesa. La stagione in corso sta rivelando difficoltà maggiori rispetto alla precedente, con il Milan che cerca soluzioni per ritrovare solidità e coesione.

Tijjani Reijnders

Il consiglio

Luigi Garlando, tramite un suo pezzo sulla Gazzetta dello Sport, ha lanciato un’idea che potrebbe rappresentare un interessante punto di svolta: l’utilizzo di Tijjani Reijnders in un’altra posizione. Il giocatore olandese ha fatto benissimo in nazionale in questa sosta: il collega suggerisce di posizionarlo in un ruolo che gli permetta di avvicinarsi alla porta avversaria, forse attraverso una formazione che prevede un centrocampo a 3, con il supporto di Youssouf Fofana per replicare quel tipo di gioco che ha reso Reijnders efficace con l’Olanda. La capacità di Reijnders di muoversi agilmente e il suo talento potrebbero essere la chiave per sbloccare le potenzialità offensive del Milan, offrendo nuove soluzioni per superare le attuali difficoltà tattiche.

