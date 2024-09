L’allenatore dei catalani avrebbe dato il suo assenso all’affare, ora il club spagnolo deve trovare la quadra dei conti per far partire la trattativa.

In un inizio di stagione tribolato per il Milan di Fonseca, dove i risultati sono stati al di sotto delle attese, la squadra si prepara a tornare in campo dopo la sosta, con l’obiettivo di invertire la rotta. 2 pareggi e 1 sconfitta hanno delineato un avvio lento per i rossoneri, che ora devono concentrarsi sul rilancio, puntando anche sul recupero di giocatori determinanti come Theo Hernandez e Rafael Leao. Tuttavia, proprio il giovane portoghese si trova al centro di speculazioni di calciomercato, con il Barcellona che emerge come possibile destinazione futura.

Rafael Leäo

Tra critiche e corteggiamenti

Rafael Leao ha mostrato momenti di brillantezza che lo hanno reso uno degli elementi più promettenti dell’attacco milanista. Tuttavia, oltre alla sua proverbiale incostanza, episodi controversi, come quello relativo al ‘cooling break’ durante la partita contro la Lazio, hanno sollevato dubbi e critiche. Nonostante ciò, il suo talento non passa inosservato e il Barcellona sembra determinato a portarlo in Catalogna. Secondo ElNacional.cat nelle ultime ore sarebbe arrivata l’approvazione dell’allenatore Hansi Flick a portare avanti la trattativa; ciò si somma all’interessamento diretto del presidente Joan Laporta.

La situazione

Al momento oltre a queste indiscrezioni c’è poco altro: Leao ed il Milan sono concentrati sul campo e sulla ricerca di un’inversione di tendenza che deve arrivare immediatamente.

