Di Gennaro consiglia De Ketelaere: «Adesso deve fare solo una cosa». Le sue dichiarazioni sul trequartista belga

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare, tra le altre cose, dell’addio di De Ketelaere al Milan. Le sue dichiarazioni.

DI GENNARO – «Sia lui che De Ketelaere devono metterci del loro. Per Scamacca c’è un discorso Nazionale da non sottovalutare, può crescere e diventare importante. De Ketelaere deve tornare a farsi vedere a grandi livelli. Come movenze può avvicinarsi a Ilicic, che era poesia pura. La posizione che gli troverà Gasperini, anche più vicino alla porta, può aiutarlo»

