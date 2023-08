Di Gennaro esalta Chiesa: «Mi è piaciuto molto. Insieme a Vlahovic…». Le dichiarazioni dopo Udinese Juve

Antonio Di Gennaro, a TMW Radio, ha commentato così Udinese Juve.

DI GENNARO – «Mi è piaciuto molto Chiesa, oltre al gol si è mosso bene in tandem con Vlahovic e penso che se la coppia diventerà affiatata, insieme potranno fare cose importanti. Ma per questo genere di ipotesi bisogna attendere la fine del mercato. Mi è piaciuto anche per quello che ha detto fuori dal campo, non nascondendo la propria speranza di vedere in futuro una Juve maggiormente propositiva».

