Antonio Di Gennaro ha parlato così della Juventus dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro si è espresso così dopo Juve Lazio.

CHIESA – «Vedo che Chiesa sta giocando ancora come seconda punta. Per ora Allegri ci ha visto alla grande, non ci credevo. Io ho ancora qualche dubbio ma dobbiamo ammettere che per ora il tecnico ci ha visto bene. Poi è migliorata tutta la Juventus. E bene anche Vlahovic».

VLAHOVIC – «Un mancino che migliora col destro è sempre difficile, ma Vlahovic credo abbia deciso di lavorarci col piede debole. Questi due gol sono stati difficili anche, sicuramente c’è del lavoro e gli va riconosciuto».

