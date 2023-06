Di Gennaro: «Il Milan ora deve rifare il centrocampo…». Le parole dell’ex calciatore sulla situazione in casa rossonera

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Frattesi e sulla situazione in casa Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Inter o Juventus, e dico più Inter al momento. Anche come gioco e continuità di lavoro di Inzaghi. Se Brozovic va via, lui diventa fondamentale. O sennò la Juve, perché ci sta nel centrocampo senza Rabiot e con il dubbio Pogba. Il Milan ora deve rifare il centrocampo. E’ una situazione particolare poi, perché è andato via Maldini e molti sono rimasti per lui».

