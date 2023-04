Antonio Di Gennaro ha parlato del momento della stagione dell’Inter alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell’Inter e della stagione dei nerazzurri, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus.

LE PAROLE DI DI GENNARO-: «Sono competizioni dove si azzera tutto. Complicata per entrambe, queste sono gare importanti, è un derby d’Italia dove può succedere di tutto. L’Inter ha deluso più di tutti, 10 ko in campionato sono tanti e ora punterà molto alla Coppa Italia, ma l’obiettivo primario per la società è arrivare quarti».

