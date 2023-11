Il portiere dell’Inter Raffaele Di Gennaro ha parlato della sua carriera piena di ostacoli e degli infortuni attraversati negli anni

Il terzo portiere dell’Inter Di Gennaro si è raccontato così a New Brothers su Dazn:

«Ne ho passati tanti, soprattutto a causa degli ifnortuni. Potrei dire quello successo nella semifinale scudetto della Primavera, contro il Milan. Mi sono lussato l’anca in un’uscita alta coi pugni, ci ho messo sei mesi a riprendermi. Per fortuna l’Inter ha dei medici straordinari, che mi hanno rimesso in carreggiata e mi hanno fatto tornare più forte di prima. Mentalmente non è stato facile, la mia famiglia mi è sempre stata vicino e mi ha dato forza. Ogni giorno che passavo a fare palestra, riabilitazione e allenamento mi faceva dare tutto per poter tornare a vivere le sensazioni del campo. E ci sono riuscito».

ARRIVO ALL’INTER – «Già un anno prima di passare all’Inter, avevo otto anni, ho fatto un anno di provini e di tornei dove potevo giocare pur non essendo tesserabile in rosa. In quell’anno ho fatto tutti i tornei affrontando Milan, Empoli, Fiorentina e tutte le squadre italiane. Alla Prealpi giocavamo contro le squadre vicine, all’Inter contro tutta Italia ed eravamo già più forti».

PORTIERE MODERNO – «Innanzitutto deve parare, altrimenti non può definirsi portiere. Poi c’è stata una crescita notevole nella nostra partecipazione al gioco. Quindi bisogna essere bravi sia nel gioco corto coi difensori che nei lanci per smarcare o trovare i compagni, prima si rinviava quasi senza pensarci ed ora si lavora molto sul gioco coi piedi. Inoltre il portiere deve avere personalità, saper orchestrare la squadra e comandare la difesa con sicurezza».

