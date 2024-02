Di Gennaro: «La Juve non ha demeriti con l’Inter. Giuntoli? Metterà questo alla squadra». Le dichiarazioni dell’opinionista

L’opinionista Antonio Di Gennaro a Maracanà su Tmw Radio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Inter Juve.

DI GENNARO – «L’Inter di ora difficilmente ti fa giocare a pallone perché ha la capacità di gestire la partita con una tranquillità importante. Il risultato? E’ più merito dell’Inter che demeriti della Juve. Per me, comunque, Giuntoli metterà qualità a questa squadra. Sento nomi come Koopmeiners e la strada è quella».

